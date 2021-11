In vendita il Monopoly edizione speciale dedicata ai Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise [FOTO]

Si è tenuta sabato 13 novembre in Molise a Sepino, l'assemblea dell'associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” per programmare le prossime iniziative ed in particolare il 14° Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia 2022 che si svolgerà in Abruzzo, nei borghi di Abbateggio e Caramanico Terme, una vetrina turistica importante per il nostro territorio e per i borghi più belli e certificati delle due regioni. Il presidente Antonio Di Marco ha parlato di una giornata bellissima alla scoperta di Sepino:

"Ringrazio il sindaco di Sepino, Paolo D’Anello per averci ospitato nel suo borgo per un’assemblea molto importante per le future iniziative che coinvolgeranno tutti i comuni dell’Associazione e che ha visto la partecipazione di numerosi sindaci e loro delegati, segno evidente e tangibile di come lo strumento associativo sia compreso nelle sue piene potenzialità a servizio della rete dei borghi certificati delle due Regioni. Un grazie anche

a Roberto De Socio, primo cittadino di Oratino, per la breve ma piacevole visita al suo Borgo. Ci tengo a comunicare personalmente due importanti novità/appuntamenti annunciati nel corso dell’Assemblea interregionale svoltasi a Sepino: a Santo Stefano di Sessanio, il 3 e 4 dicembre ci sarà la prima tappa di questo percorso di avvicinamento al Festival nazionale e in quell'occasione sarà strutturato e ufficializzato il programma annuale. Sarà una due giorni di lavoro e confronto tra gli amministratori dei borghi certificati abruzzesi e molisani e operatori esperti nel settore della promozione turistica, alla presenza anche di vertici istituzionali regionali e

nazionali e il lancio dell'edizione speciale dedicata ai borghi di Abruzzo e Molise del gioco Monopoly."

La Società WinningMoves,ha realizzato le scatole del gioco dedicate a "I borghi più belli d'Italia" d'Abruzzo e del Molise, che assieme a Toscana e Umbria sono le prime ad avere questa versione inedita del gioco in cuile immagini dei piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze:

"Un’occasione imperdibile per gli appassionati di questo gioco da tavolo tra i più famoso del mondo per avere un’edizione personalizzata dedicata ai Borghi più belli di Abruzzo e Molise e un’ idea regalo davvero unica per il prossimo Natale."