Monopattino lasciato all'ingresso di una strada privata, la rabbia di un residente: impossibile entrare o uscire

La “speranza” di chi vive nella zona è che chi abbia lasciato proprio davanti ad una via privata in va Cavour un monopattino impedendo di fatto ogni manovra in uscita o in entrata alle automobili, è che fosse alterato dall'alcol perché “una persona sana non penso si possa arrivare a questo”.

La fotografia è stata scattata alle 23.30 di sabato e si tratta dell'ennesimo gesto di inciviltà di chi utilizza mezzi ecologici denunciato da un cittadino a IlPescara. Certo, dirà qualcuno, basta spostarlo, ma quel che resta è troppo spesso la mancanza di senso civico da parte di chi si mette alla guida di qualsiasi mezzo, monopattini inclusi. Tanto vale ribadire l'appello fatto dall'amministrazione quando sono arrivati in città: utilizzarli e lasciarli con senso di responsabilità per evitare inutili disagi ad altri.