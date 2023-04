Monopattini gettati nei cassonetti, più di una segnalazione alla nostra redazione per denunciare il cattivo comportamento

Si potrebbe ironizzare pensando che non c'era un parcheggio, ma di certo trovare un monopattino gettato nel bidone della raccolta del vetro non è una cosa che capita tutti i giorni. Trovarne due sembra impensabile, eppure alla nostra redazione di segnalazioni ne sono arrivate proprio due con fotografie scattate lo stesso giorno e in due strade poco distanti: viale Pindaro e via Pepe.

Nel primo caso il mezzo è stato lasciato all'interno del cassonetto della raccolta vetro; nel secondo in quello del cartone. Immagini non belle da vedere e che potrebbero non far pensare a una casualità. Certo non è la prima volta che arrivano segnalazioni di mezzi lasciati un po' dove capita o vandalizzati, ma lasciati nei cassonetti forse non ci era mai capitato. Un piccolo "giallo" del comportamento sbagliato.

L'occasione per ricordare che buona regola è quella di parcheggiare correttamente i mezzi per garantirne a chiunque la possibilità di utilizzo, ma anche perché farlo, come ha ricordato l'assessore comunale Luigi Albore Mascia in occasione della presentazione degli ultimi monopattini “intelligenti” Bit messi a disposizione dei pescaresi, la buona gestione dei mezzi consente vantaggi anche in termini di costi per il loro utilizzo.