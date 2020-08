Monopattini, a Pescara quasi mille noleggi al giorno ma dalla seconda multa non si potranno più usare

Ha avuto successo l'introduzione dei monopattini elettrici a noleggio nel territorio comunale di Pescara.

La commissione Mobilità traccia il bilancio del primo mese e quello che emerge è che il nuovo mezzo alternativo piace ai pescaresi, soprattutto ai più giovani.

Nei primi 30 giorni, sono state registrate almeno 6 mila corse a settimana ovvero poco meno di mille al giorno.

Sono in totale circa 11 mila i chilometri percorsi con i monopattini elettrici. «Va però migliorata la sensibilizzazione nei confronti della popolazione», dice il presidente Armando Foschi, «ricordando che il monopattino non è un giocattolo, che è vietato l’uso ai minori di 14 anni, mentre tra i 14 e i 18 anni l’uso impone di indossare casco e giubbino di protezione. Obblighi oggi ignorati che hanno generato una pioggia di multe che, a partire dai prossimi mesi diverranno ancor più rigorose prevedendo anche altri due step sanzionatori: alla prima multa l’utente sorpreso in infrazione riceverà un avviso di alert, alla seconda multa verrà cancellato il suo account, dunque l’utente non potrà più noleggiare i monopattini in tutte le città in cui il servizio è fornito dalla società Helbiz».

A oggi, lunedì 24 agosto, sono 200 le multe elevate dalla polizia municipale mentre il percorso medio del pescarese dura 13minuti e mezzo per una percorrenza media di 2,2 chilometri. Ma entro qualche settimana verrà introdotto un sistema per il quale alla prima multa, l’utente che comunque si è registrato per il noleggio del mezzo, sia esso il reale fruitore o, magari, il genitore del minore, riceverà un cartellino giallo di censura o richiamo con la notifica dell’errore commesso nell’utilizzo del mezzo; alla seconda infrazione scatterà il cartellino rosso, ovvero la Helbiz cancellerà l’account del fruitore dall’elenco delle persone che possono sbloccare e noleggiare il mezzo, inserendolo in una black list nazionale. Un espediente che servirà anche a incentivare un uso responsabile, consapevole e utile dei monopattini, che, appunto, non sono giocattoli o dei passatempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Spiace constatare», aggiunge Foschi, «che spesso gli stessi fruitori non abbiano capito lo spirito di questa rivoluzione green della nostra mobilità e allora vediamo monopattini che sfrecciano a tutta birra sui marciapiedi, accanto ai pedoni, facendo la gimcane tra le auto, con due viaggiatori a bordo anziché uno come previsto dal codice della strada. Per non parlare dei danneggiamenti: monopattini abbandonati sono stati ritrovati dentro le fontane di piazza dei Grue, o all’interno della Riserva naturale dannunziana gettati tra i rovi».