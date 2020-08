Monopattini abbandonati, continua l'inciviltà dei pescaresi [FOTO]

Monopattini abbandonati, continua l'inciviltà dei pescaresi.

Il Comune, però, ha già deciso di dire basta, ponendo paletti ben precisi: alla prima multa l’utente sorpreso in infrazione riceverà un avviso di alert, alla seconda multa verrà cancellato il suo account e non potrà più utilizzare i monopattini in tutte le città in cui il servizio viene fornito dalla Helbiz, società che ha in appalto il noleggio dei mezzi a Pescara.

Finora sono già tanti i danneggiamenti registrati: monopattini abbandonati sono stati ritrovati dentro le fontane di piazza dei Grue, o all’interno della riserva naturale dannunziana gettati tra i rovi.