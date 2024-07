Monica De Vito è la nuova presidente dell'associazione Adiconsum Cisl Abruzzo

Monica De Vito è stata eletta, con voto unanime del consiglio, nuovo presidente dell’associazione Adiconsum promossa dalla Cisl per la difesa dei consumatori.

Succede a Vincenzo Zangardi che lascia per raggiunti limiti di età.

L’associazione per la difesa dei consumatori nata nel 1993, è iscritta al registro regionale associazioni dei consumatori e che, dal 2010, fa parte del comitato regionale dei consumatori.

«In questi anni siamo stati capaci di produrre cultura del consumo responsabile, di trovare punti di coniugazione tra modelli di produzione e modelli di consumo, di costruire consenso attorno a uno sviluppo sostenibile. L’attività di Adiconsum non si limita alla risoluzione delle controversie, ma si estende anche alla prevenzione e all’educazione dei consumatori. Sono stati organizzati e sono in svolgimento corsi di prevenzione per affrontare le problematiche alla radice, promuovendo così un consumo più consapevole», dice Zangardi che ha aperto i lavori del consiglio convocato a Pescara per eleggere il nuovo presidente.

L’associazione e la Cisl hanno ringraziato il presidente uscente per il prezioso lavoro profuso nel corso degli anni con dedizione e responsabilità a tutela dei più fragili. «Zangardi, in questi anni, ha offerto, grazie alla professionalità e alla presenza qualificata degli operatori degli sportelli Adiconsum, un servizio agli iscritti Cisl e a tutti i cittadini: informandoli sui loro diritti di consumatori, tutelandoli di fronte ai sempre più frequenti abusi e raggiri, e formandoli con campagne di sensibilizzazione e di educazione», ha voluto così esprimere gratitudine, a nome di tutti, il segretario generale aggiunto della Cisl AbruzzoMolise, Riccardo Gentile, che ha presieduto l’assemblea della classe dirigente dell’associazione.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

L’Adiconsum Cisl è presente in ogni provincia abruzzese, e offre servizi a favore dei cittadini/consumatori in tanti settori: quello delle bollette (luce, gas, acqua, telefonia) della casa, degli acquisti, dei trasporti e del turismo, della sostenibilità, della salute dei servizi pubblici locali e del sovra-indebitamento. La neo presidente De Vito, nel ringraziare i presenti che hanno sostenuto la sua elezione, ha sottolineato che «di fronte ai cambiamenti climatici, all'esaurimento delle risorse e ai processi di transizioni, è cresciuta sempre più la consapevolezza di ripensare il modello di consumo e di produzione. Centrale in questa nuova visione è la posizione della persona consumatore che non è più un mero soggetto passivo, ma diventa un attore chiave, in grado di prendere decisioni informate e di influenzare il mercato attraverso le proprie scelte di consumo. Si tratta di una visione che va oltre la semplice protezione, tutela e assistenza: mira a creare un sistema equilibrato, in cui i consumatori sono protetti. Dobbiamo tutelare i cittadini, dotandoli di strumenti più efficaci per evitare truffe. Promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e all'educazione, nonché il diritto di organizzarsi al fine di salvaguardare i loro interessi anche nel settore energetico e all’educazione finanziaria».

Monica De Vito continuando nel suo intervento ha evidenziato come grazie al consumo partecipativo «si possono trovare spazi inediti e innovativi di contrattazione e di istituzionalizzazione al fine di soddisfare non solo il consumatore ma tutti gli attori e gli stakeholder. Diventa necessario una politica di tutela dei consumatori efficace che garantisca un mercato che funzioni in modo adeguato e più equo che favorisca risultati più verdi e sociali. La responsabilizzazione dei consumatori e la tutela dei loro interessi sono obiettivi strategici chiave anche dell'Unione Europe, con la nuova agenda dei consumatori».

«Sapremo, sempre da protagonisti, affrontare le sfide che ci attendono diventando dei policy maker ancora più credibili agli occhi della gente, delle istituzioni e di chi rappresentiamo con una rapida panoramica degli sviluppi e dei cambiamenti a lungo termine e le implicazioni a livello territoriale che permetterà all’associazione di essere ancora più radicata nelle province abruzzesi», così ha concluso De Vito, presidente dell’Adiconsum Cisl. Nell’augurare un buon lavoro a Monica De Vito, Riccardo Gentile, segretario generale aggiunto della Cisl AbruzzoMolise ha ricordato che «l’Adiconsum Cisl è un punto di riferimento per il ruolo che svolge nella la tutela individuale e collettiva del consumatore, saprà essere sempre più vicina alle persone fragili e bisognose negoziando e concertando condizioni sempre più favorevoli. L’Adiconsum è un’associazione di prossimità a tutela dei consumatori che si pone come obiettivo quello di intercettare i nuovi bisogni delle famiglie per tutelarli, con un occhio proiettato sempre più alla promozione di un consumerismo declinato alla sostenibilità e a un modello di consumo consapevole e socialmente responsabile».