La pescarese Monica Capodicasa vicecoordinatore nazionale della federazione scuole materne

Monica Capodicasa, classe 1977, pescarese, laureata in Lettere e in Scienze dell’Educazione, master “Manager culturale”, è il nuovo vicecoordinatore nazionale di Fism, la federazione italiana scuole materne, punto di riferimento per circa novemila realtà educative in tutto il Paese.

È stata eletta durante il rinnovo dei vertici federativi insieme al coordinatore nazionale Stefano Quadraroli, ai membri della presidenza che hanno nominato vicepresidente nazionale il siciliano Dario Cangialosi.

Capodicasa lavora per Fism Chieti-Pescara da oltre 20 anni. Nel 2005 ha conseguito il titolo di “coordinatrice di scuole in rete” promosso dal Miur e dal 2007 si è impegnata nel coordinamento pedagogico didattico Fism Abruzzo.

Dal 2015 coordina e gestisce la scuola dell’infanzia paritaria e sezione primavera “Guido Roberti” a Bucchianico (in provincia di Chieti), dove è insegnante. Attualmente è membro del tavolo interistituzionale della Regione Abruzzo, Ufficio 0-6, e della commissione per il riordino della legge 76/2000 “servizi alla prima infanzia”. È l'attuale presidente Fism Abruzzo e presidente Interprovinciale Chieti-Pescara-Teramo.