Vaccini anti Covid, sul sito del Comune i moduli da scaricare per l'accesso al pala Becci dei prenotati

Sono disponibili sul sito internet del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) i moduli da scaricare per l'accesso al palaBecci di coloro che si sono prenotati per il vaccino anti Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere è l'amministrazione comunale che ha messo a disposzione la modulistica (4 pagine) da scaricare e compilare interamente per poter accedere alle postazioni nel pala Becci del porto turistico "Marina di Pescara", dove effettuare la vaccinazione anti-Covid.

Basterà cliccare sul banner “Emergenza Coronavirus – Vaccinazioni anti Covid 19”: sul sito sono disponibili i moduli:

“Trattamento dati”;

“Autocertificazione”;

“Scheda Anamnestica”;

“Modulo di Consenso”;

oltre alla Nota Informativa.

L’iniziativa segue gli esiti del tavolo tecnico di ieri con i vertici della Asl, nel corso del quale il sindaco Carlo Masci aveva offerto questa soluzione, immediatamente messa in campo, che persegue lo scopo di velocizzare le operazioni di in-coming presso la struttura dove il personale sanitario somministra i vaccini. Sull’organizzazione del iano di profilassi questa mattina si è intanto tenuto un altro incontro a palazzo di città. Il primo cittadino, Carlo Masci, ha reiterato la richiesta di eseguire le attività per gli ultraottantenni in orario mattutino, in luogo del pomeriggio o sera; ma ha anche sottolineato l’importanza e l’urgenza di procedere alla digitalizzazione dell’intera procedura di prenotazione delle attività di profilassi, offrendo, anche in questo caso, la disponibilità delle strutture comunali.