Modifiche alla viabilità in via Caravaggio per la rottura di una condotta idrica dell'Aca

Modifiche alla viabilità il prossimo 22 marzo in via Caravaggio a Pescara, a causa di una serie di lavori dell'Aca per la riparazione di una condotta idrica. Il Comune, infatti, ha disposto un'ordinanza che imponeil divieto di sosta e di fermata su entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra il civico n. 130 e l’intersezione con via Donatello: l’istituzione del senso unico di marcia nel verso nord-sud nella corsia lato mare; laq deviazione del flusso di traffico proveniente da sud in via Donatello, con eccezione per mezzi pesanti di altezza superiore a metri lineari 3,50. L'ordinanza sarà valida fino alla conclusione dei lavori.