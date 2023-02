Via al rifacimento dell'asfalto per Salita Tiberi: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

Senso unico alternato e divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata h24 nel tratto di via Salita Tiberi compreso tra Largo Madonna dei 7 Dolori e via Colle di Mezzo. Firmata dal dirigente del settore mobilità Giuliano Rossi l'ordinanza con cui si stabiliscono le modifiche alla viabilità nel tratto stradale dei Colli che resteranno in vigore dal 20 al 24 febbraio.

La misura si rende necessaria per consentire il rifacimento dell'asfalto così come previsto dalla delibera comunale con cui è stata approvato il piano per la “Manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città – zona Nord”.

Compito dell'impresa esecutrice dei lavori quello di garantire ai residenti l'accessibilità alle proprie abitazioni anche con l'installazione dei cosiddetti corridoi pedonali.

A regolare il traffico che procederà come detto a senso unico alternato sarà un semaforo con comunque il divieto assoluto di fermarsi e parcheggiare.