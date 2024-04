Modifiche alla viabilità in città per la sfilata dei labari dell'Ancri

Scattano alcuni divieti e modifiche alla viabilità a Pescara in occasione della sfilata dei cavalieri della Repubblica dell'Ancri, in programma per domenica 21 aprile. La sfilata si muoverà alle 9:00 da piazza Unione, percorrerà viale Marconi, via Conte di Ruvo, via D'Annunzio e alle ore 10:00 arriverà nella cattedrale di San Cetteo. Per questo, dalle 8:00 alle 14:00 del 21 aprile scatterà il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su Piazza Garibaldi. Durante il percorso del corteo la viabilità sulle strade interessate sarà regolamentata in tempo reale dagli agenti della polizia locale.

Due le giornate di eventi organizzati dall'Associazione cavalieri al merito della Repubblica italiana: sabato 20 aprile alle 15.30 la conferenza “Il principio di solidarietà della Costituzione Italiana” del professor Marco Olivetti al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano con subito dopo la relazione del presidente nazionale dell'associazione. Quindi l'assemblea generale dei soci. Alle 20 al Teatro Circus di Pescara l'evento aperto a tutta la cittadinanza con la serat di Gala La domenica si aprirà invece alle 9 con la sfilata e la cerimonia istituzionale prevista subito dopo la messa delle 10 nella cattedrale di San Cetteo.