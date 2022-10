Modifiche alla viabilità a Penne per le festività di Ognissanti

Modifiche alla viabilità a Penne in occasione delle festività di Ognissanti.

Come informano dal Comune, nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 novembre, dalle ore 8:30 alle 18, è vietata la sosta su ambo i lati nel tratto di strada comunale compreso tra l'intersezione di via Antica dei Celestini con via Guido Rossa e l'intersezione di contrada San Salvatore con via Caduti sul lavoro.

È vietata la sosta sul lato destro del tratto stradale compreso tra l'intersezione di contrada San Salvatore con via Caduti sul Lavoro e il civico numero 1 di via Caduti sul Lavoro nonché il divieto di sosta, lato sinistro, nel tratto stradale tra il civico n. 1 e il civico n.3 di via Caduti sul Lavoro.

Inoltre è istituito il senso unico di marcia (direzione Chieti) nel tratto stradale tra il cimitero e contrada San Salvatore (ex scuola elementare) e in via Caduti sul Lavoro. È vietata la circolazione e la sosta nel piazzale prospicente il cimitero, tranne per i veicoli dei portatori di handicap (va esposto il contrassegno). Per la sosta è disponibile, nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 novembre, il parcheggio dell'azienda Brioni. Per informazioni è possibile contattare il Comando della polizia locale (085821671).