Le modifiche alla viabilità e i divieti nella zona dei due cimiteri cittadini per la ricorrenza dei defunti

Il Comune ha elencato le modifiche alla viabilità che scatteranno nei prossimi giorni in occasione della ricorrenza dei defunti, attorno ai due cimiteri cittadini. Le modifiche scatteranno dal 30 ottobre fino al 3 novembre nelle strade antiscanti e adiacenti i cimiteri di Colli Madonna e San Silvestro.

Per quanto riguarda Colli Madonna il Comune ha disposto il senso unico in via colle di Mezzo, tratto tra strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est/ovest (a salire); l'istituzione del senso unico in via Tiberi, tratto da Colle di Mezzo e Largo Madonna con direzione di marcia mare-monti (a scendere). In caso di problemi dovuti all'eccessivo traffico, la polizia municipale potrà disciplinare via colle di Mezzo nel tratto fra via del Santuario e via Ciattoni a senso unico di marcia con direzione a salire.

Per San Silvestro invece è stata prevista l'istituzione del divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per tutta la lunghezza al fine di consentire la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia; l’istituzione del senso unico su via Vallelunga, direzione di marcia mare-monti, nel tratto compreso tra l'ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo.