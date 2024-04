Modifiche alla viabilità nella zona dell'Aurum per riprese video per "Aspettando il centenario della Coppa Acerbo"

Previste modifiche alla vaibilità nella zona dell'Aurum di Pescara per alcune riprese video per l'evento "Aspettando il centenario della Coppa Acerbo".

L'ordinanza dirigenziale numero 358 del 9 aprile prevede infatti una serie di divieti per il pomeriggio di mercoledì 10 aprile.

Dalle ore 14 alle ore 19 è istituito il divieto di sosta e di fermata in via Filippo Palizzi, nonché di transito in prossimità della rotatoria d’intersezione tra largo Gardone Riviera (sede Aurum) sul tratto di viale Luisa D’Annunzio compreso tra la rotatoria e 50,00 metri lineari in direzione mare per riprese video, nel tratto di via della Pineta compreso tra la rotatoria e 50 metri lineari in direzione monte e sul tratto di via Luigi Antonelli dalla rotatoria fino all’ingresso del parco d’Avalos.