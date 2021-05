Una modella di Spoltore tra le finaliste del programma di moda “Models & beauty” [FOTO]

Elvira D’Onofrio, 23enne di Spoltore, figura tra le cinque modelle abruzzesi che saranno in finale al programma di moda “Models & beauty”, organizzato dal contest di bellezza internazionale New Model Today, che andrà in onda su Canale Italia 84 da venerdì 28 maggio alle ore 21. Il contest, che ha oltre 30 anni di storia, in Abruzzo è organizzato da Camillo Del Romano.

Come si legge su Chieti Today, le altre ragazze in gara sono Gaia Cavuto di Tollo, Morena Teti di Lanciano, Vivian La Penna di San Salvo e Alice Staffilano di Giulianova. A rappresentare l’Abruzzo, oltre alle modelle, anche la stilista teatina Doris Mariotti. La giuria, presieduta dall’agenzia di moda Major di Milano, ha designato per ora nella fase finale Morena Teti, Alice Staffilano e Gaia Cavuto, mentre per le altre due ci sarà una formula di ripescaggio con altre modelle provenienti da altre regioni. La finale di New Model Today si terrà nel corso dell’estate.