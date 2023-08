Modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie, le indicazioni della Asl

La Asl ricorda quali siano le modalità tramite le quali possono essere regolarizzate/pagate le prestazioni sanitarie.

Prima di tutto negli sportelli Cup, le cui sedi e orari possono essere consultati al seguente link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=863

Con le casse automatiche presenti nel presidio ospedaliero di Pescara, in pronto soccorso, accettazione (area ingresso ambulanze), laboratorio analisi, Cup e nel presidio ospedaliero di Penne, accanto all’ingresso del pronto soccorso.

Inoltre tramite il portale del cittadino della Asl di Pescara – Cup Online, raggiungibile al link: https://portalecittadino.asl.pe.it/, che permette ai cittadini di effettuare in autonomia le seguenti operazioni: consultazione degli appuntamenti prenotati; prenotazione con ricetta dematerializzata; stampa del promemoria di prenotazione, di disdetta e/o ricevute di pagamento, avviso analogico; spostamento; disdetta; pagamento; consultazione delle liste d'attesa.

Per effettuare queste operazioni è richiesta l'autenticazione, tramite il pulsante “Accedi” in alto a destra, con le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) ed è inoltre possibile effettuare le operazioni di spostamento e/o disdetta fino a un massimo di 72 ore prima dalla data dell’appuntamento, dopo le quali per necessità di modifica sarà necessario rivolgersi al Cup. Tramite Pago Pa https://www.pagopa.gov.it/. E inoltre negli uffici postali, in banca, in ricevitoria.