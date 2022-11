Inaugurata con una sfilata a Città Sant'Angelo una struttura permanente per la moda [FOTO]

È stato inaugurato con una sfilata il primo centro espositivo permanente moda d'Abruzzo nel padiglione D del Centro Ibisco di Città Sant'Angelo.

La struttura è stata messa a disposizione dal titolare della catena di negozi Unigross, Giuseppe Massullo, premiato per l'occasione dal sindaco angolano Matteo Perazzetti.

La manifestazione, presentata dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, ha visto la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario, del presidente del consiglio provinciale, Giorgio de Luca, dell'assessore alla Cultura di Pescara, Maria Rita Carota e di importanti aziende del settore moda.

Indossatori e indossatrici di collaudata esperienza, guidati da Simona Di Felice, reduce dalle puntate di "Ciao Darwin" con Paolo Bonolis su Canale 5, hanno fatto la differenza in una location dove finalmente si potranno organizzare tutti i mesi sfilate di un certo livello. Ospiti della manifestazione, ripresa in diretta sul sito internet www.cronacheabruzzesi.it i cantanti del Festival della Melodia, Maurizio Tocco, Anto e Giuliana Marinelli. In prima fila anche i noti imprenditori Angelo ed Enio Barbarossa, Gianfranco Falcone, la decana delle passerelle, Vittoria Marzari e la campionessa italiana della cucina Maria Angelucci. «Ogni mese saranno organizzate sfilate di moda che coinvolgeranno aziende piccole, medie e grandi nella presentazione delle proprie collezioni», dice la direttrice artistica Barbara Di Marco, «l'Abruzzo ha finalmente un punto di riferimento per fare moda senza nessun problema collaterale».