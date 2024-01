Mobilitazione generale degli agricoltori: per due giorni i trattori attraverseranno la città per arrivare a Montesilvano

Non si ferma la protesta degli agricoltori abruzzesi. Se dal governo è arrivato il riconoscimento dello stato di calamità per i danni causati dal maltempo con il ministro che ha annunciato il decreto in sostegno del settore, il “no” alle politiche europee resta netto e così venerdì 26 e sabato 27 gennaio i trattori si sposteranno dall'ex Cofa dove da giorni gli imprenditori agricoli stazionano, per sfilare il primo giorno fino in piazza Unione e cioè sotto il palazzo della Regione e percorrendo invece sabato tutto il lungomare fino al Pala Congressi di Montesilvano per poi fare ritorno nell'area dell'ex mercato di Pescara. Proteste cui invitano a partecipare tutti i sindaci della regione

Una protesta quella degli agricoltori che sta mobilitando non solo la categoria in Italia, ma anche nel resto d'Europa. A rischio, denunciano, ci sarebbero non solo aziende e posti di lavoro, ma le eccellenze della produzione Made in Italy che l'Europa vorrebbe sostituire con prodotti sintetici e farine di insetti. Timori raccontati anche a IlPescara il 23 gennaio proprio da chi staziona all'ex Cofa da giorni e che si oppone alla svendita dei terreni cui molti verrebbero costretti per far spazio a nuove forme di agricoltura non condivise o a parchi eolici e fotovoltaici.

Per loro il tentativo di cancellare letteralmente un settore che rappresenta per l'Italia non solo un valore economico inestimabile, ma che è custode di valori e tradizioni che ne hanno portato il nome nel mondo. All'orizzonte ci sono tagli ai sussidi e la “svendita alle multinazionali” denunciano gli agricoltori che lottano già, hanno rimarcato più volte, con aumenti dei prezzi divenuti insostenibili e le cui ricadute arrivano fino all'ultimo anello della catena: il consumatore che quei prezzi li vede lievitare nelle corsie dei supermercati. Nei giorni scorsi gli imprenditori agricoli che protestano all'ex Cofa hanno incontrato il presidente della Regione Marco Marsilio, il prefetto Flavio Ferdani e il sottosegretario Luigi D'Eramo ottenendo il sostegno di molti esponenti politici.

Alle istituzioni, a cominciare proprio da quelle locali perché si facciano portavoce delle loro istanze sui tavoli romani e di sostenere la loro battaglia. Dal governo dunque la prima risposta è arrivata sullo stato di calamità naturale riconosciuto all'Abruzzo, con il ministro Francesco Lollobrigida che ha già espresso la sua contrarietà alle nuove produzioni.

“Tutto nasce dalla terra”, questo il nome che hanno dato alla loro protesta che nel fine settimana si sposterà lungo le vie della città perché il loro grido venga raccolto da tutti i cittadini che sono poi quegli stessi consumatori dei prodotti Made in Italy che gli agricoltori chiedono oggi di difendere.