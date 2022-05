Da oggi in città circolano cinque nuovi autobus elettrici e sono tutti per la linea 10

Entrano in servizi cinque nuovi bus elettrici di proprietà del Comune e concessi in comodato d'uso gratuito a Tua (Società unica abruzzese di trasporto) e destinati alla linea urbana numero 10. Lo rende noto il presidente della società Gianfranco Giuliante che sottolinea il valore ambientale della nuova piccola flotta messa a disposizione dei cittadini. “La particolare attenzione all’ambiente ci rende molti soddisfatti perché, in modo strutturato, stiamo portando avanti un discorso di mobilità sostenibile e sempre più green”, dichiara. Si tratta di autobus Rampini modelle Alè E80 lunghi otto metri e dotati di emettitrici a bordo che consento l’acquisto del titolo con tecnologia contactless, sia tramite carte abilitate al pagamento contactless o smartphone o smartwatch oltre che con il consueto uso di monete. Ogni mezzo è capace di ospitare fino a 48 passeggeri. Dal punto di vista tecnologico sono dotati di motore Dana Tm4, potenza di picco 218 k, sistema di frenata rigenerativa, Abs, Asr, Ebs e possono raggiungere i 79 chilometri orari con un'autonomia elettrica di trazione che può coprire fino a 200 chilometri. Gli autobus sono inoltre dotati di sistema attivo di bilanciamento e riscaldamento automatico, climatizzazione con aria condizionata vano autista e aria condizionata vano passeggeri.

“E’ evidente – dice ancora Giuliante - che gli impatti legati all’utilizzo dei nuovi bus sono estremamente positivi in termini di sostenibilità ambientale per l’abbattimento di fattori inquinanti in atmosfera, ma anche dal punto di vista della riduzione dei costi sfruttando una tecnologia del tutto green in un contesto mondiale caratterizzato da una schizofrenia dei prezzi del gasolio”. Soddisfatto anche il sindaco Carlo Masci per il quale l'ingresso su strada dei nuovi autobus elettrici è un altro passo verso la città green. “Con l’inserimento nelle linee cittadine dei bus elettrici, iniziamo un percorso che abbiamo sempre auspicato di utilizzo di mezzi elettrici a zero impatto ambientale che sarà potenziato per abbattere l’inquinamento atmosferico – dichiara -. Deve diventare una città in cui i mezzi pubblici elettrici siano preponderanti e su questo aspetto stiamo lavorando molto. I nuovi cinque bus, assieme ai filobus per la linea longitudinale oltre all’acquisto in itinere di altri sei mezzi pubblici elettrici rappresentano la giusta linea tracciata dall’amministrazione comunale”.