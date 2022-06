Parte il servizio di e-bike a pedalata assistita: basta scaricare la app per muoversi in tutta la città

Entro pochi giorni saranno tutte posizionate nei 53 stalli previsti, ma già da stamattina in molti punti della città sono apparse le nuove e-bike, le prime a pedalate assistita che da oggi sono a disposizione di tutti e che, grazie alla distribuzione pensata per coprire tutto il territorio, raggiungeranno anche le zone più collinari consentendo così di lasciare l'auto a causa con un doppio vantaggio: non impazzire a cercare parcheggio e, sopratutto, contribuire a contrastare il problema dell'inquinamento.

A presentarle qualche giorno fa era stato l'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia insieme ai referenti della Bit Mobility, la società di Verona che si è aggiudicata la gara al termine del servizio sperimentale condotto negli ultimi due anni. Il loro utilizzo è facile e si basa sullo stesso principio dei monopattini, ovvero il “free-floating”: basta scaricare la App Bit-Mobility e seguire le istruzioni per stipulare il contratto di utilizzo che prevede il costo di un euro per la prima ora e di pochi centesimi per le successive. Le EB100 questo il modello delle e-bike, sono tecnologicamente avanzate ed ecocompatibili, hanno un display multifunzione che indica anche la velocità e sistemi sofisticati per l'antifurto oltre ad essere dotate di doppio freno. Hanno un'autonomia di batteria di circa 60 chilometri e in dotazione hanno anche un sistema di appoggio che funge da wi-fi e ricarica per il cellulare. A chi le utilizzerà si raccomanda la civiltà di riporle nel modo corretto anche perché, aveva avuto modo di dichiarare Mascia, in caso di atti vandalici è prevista la sanzione e si potrebbe procedere anche penalmente.

Solo un primo step perché il 28 luglio arriverà anche la nuova flotta di monopattini: 500 quelli certi, ma in città se ne potrebbero trovare fino a 750.