A "Miss mamma italiana gold" premiata anche una donna di Città Sant’Angelo

A "Miss mamma italiana gold" è stata premiata anche una donna di Città Sant’Angelo. Si tratta di Emanuela Teccarelli, 46 anni, addetta alla vigilanza, che ha conquistato la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Fashion”.

Emanuela, come le altre mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, ha sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno “Sunny Beach”e infine ha sostenuto una prova di abilità tra canto, ballo, esercizi ginnici e varie prove creative o sportive.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 27esima edizione, è stata presentata da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, e da Barbara Semeraro: l'obiettivo finale non è stato solo quello di premiare la bellezza, ma anche di valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.