Miss Mamma Italiana 2023: a Pescara va la fascia Gold

Le selezioni di Miss Mamma Italiana 2023 si sono svolte a San Salvo domenica 26 marzo. In questa occasione sono state assegnati tre premi: un pass per le pre-finali nazionali e due fasce, Gold per donne tra i 46 e 55 anni e Evegreen per over 56.

Pescara è stata protagonista del concorso, giunto alla 30esima edizione e curato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. A trionfare nella categoria Gold è stata, infatti, una pescarese. Si tratta di Annalisa Marano, 48 anni, consulente, di Pescara, mamma di Gaia, Aurora e Riccardo, di 21, 18 e 15 anni.

La fascia Evergreen è invece andata a Mariarita Santulli di Paglieta, operaia di 57 anni e mamma di Valentina, Jacopo, Pierpaolo e Federica.

Il pass per le pre-finali nazionali in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola è stato vinto da Fabrizia Falà, 34 anni, studentessa di Roseto degli Abruzzi, mamma di Valerio ed Enea, di 13 e 7 anni.

Ricordiamo che Miss Mamma Italiana sostiene Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.