La Miss Adriatico pennese Silvia Severo in uno spot pubblicitario su Rai e Mediaset

Visibilità nazionale per la giovane 19enne di Penne Silvia Severo, Miss Adriatico in carica, protagonista in questi giorni dello spot televisivo di una nota azienda abruzzese sulle reti rai e Mediaset. La pubblicità è stata girata a Roma sotto la supervisione di Mirko Mora ed ha visto come presentatrice l'affascinante showgirl di origini sarde Giorgia Palmas, ex modella e velina del popolare tg satirico di Canale 5. La Severo ha raccontato:

"È stato tutto molto bello è stata la mia prima esperienza in questo settore e all'inizio ero molto emozionata. Avere tutte quelle telecamere puntate contemporaneamente non è da tutti i giorni. Una giornata intera per registrare alcune piccole scene la dice lunga sul grande lavoro che c'è dietro la realizzazione di uno spot pubblicitario. In questi giorni poi, sempre a Roma, ho girato un cortometraggio con la "Mg production" dell'attrice e produttrice cinematografica Morena Gentile dal titolo "Belive" per il Festival del cinema di Cortina per un'altra esperienza che ricorderò sicuramente per tutta la vita. A breve poi ci saranno dei defilè di moda prima dell'inizio a fine giugno del Tour 2024 di Miss Adriatico dove sarò impegnata come madrina della manifestazione, l'unica del settore moda ad essere patrocinata dal consiglio regionale d'Abruzzo".