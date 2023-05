Riprendono a Città Sant'Angelo i casting per Miss Adriatico 2023

Riprendono i casting per il tour 2023 del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, giunto alla sua 47esima edizione.

La rassegna, unica nel settore moda a essere patrocinata dal consiglio regionale d'Abruzzo, prevede tante novità e all'interno del PalaModa d'Abruzzo del Centro Ibisco di Città Sant'Angelo (padiglione D) offrirà gratuitamente l'opportunità a tante giovani ragazze, italiane e straniere, di provare l'emozione della passerella seguite personalmente da coreografe ed esperte di moda.

L'appuntamento con le selezioni è per domenica 7 maggio a partire dalle ore 10:30.

Sono previste una ventina di serate per l'estate 2023 nelle principali piazze dell'Abruzzo per uno spettacolo televisivo ormai collaudato con balletti, cantanti e attrazioni di vario genere. Per saperne di più è possibile consultare il sito missadriatico.it. Il tour 2023 sarà dedicato alla brava fotografa pescarese recentemente scomparsa Vania D'Anastasio. Intanto nei prossimi giorni una delle Miss Adriatico girerà per l'azienda Acqua & Sapone, main sponsor del concorso, uno spot pubblicitario per le reti Rai e Mediaset. «Si preannuncia un'estate ricca di emozioni», dice il presentatore Maurizio Tocco, «il divertimento di certo non mancherà».