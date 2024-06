Miss Adriatico 2024: si riparte dalla riviera pescarese

Si riparte dalla riviera pescarese, e nello specifico dalla terrazza del Mc Donald's, con la 48esima edizione del concorso di bellezza internazionale Miss Adriatico 2024.

Saranno una ventina le ragazze che sfileranno in passerella e che si alterneranno,

come da rituale, prima in abito elegante, poi in versione bikini ed infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale del concorso, davanti ad un'apposita giuria di esperti guidata dall'indimenticato vincitore del Giro d'Italia di ciclismo Danilo Di Luca.

Lo spettacolo, che avrà luogo nella serata di martedì 25 giugno, sarà presentato dal giornalista Paolo Minnucci e dalla madrina del tour 2024 Silvia Severo, trionfatrice della precedente edizione dell'unica manifestazione di bellezza riconosciuta e patrocinata dalla regione Abruzzo.

Ospiti d'onore della prima puntata del campionato della bellezza saranno i vincitori nazionali del Festival della Melodia Maurizio Tocco e Genny Cusopoli, risultato il più bravo tra i bravi proprio nell'epilogo nazionale dei giorni scorsi a Spoltore, e le cantautrici Valeria Di Francesco e Giuliana Marinelli.

"Tante saranno le novità di questa stagione - ha affermato la responsabile del backstage di Miss Adriatico Barbara Di Marco - ad iniziare da una fantastica vacanza gratuita per le meglio classificate, e poi tanti graditi omaggi che i nostri sponsor metteranno a disposizione di tutte le concorrenti. Le iscrizioni sono ancora aperte e gratuite per tutte le ragazze interessate, info 337.917111 o sul sito missadriatico.it"