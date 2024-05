Miss Adriatico 2024: primo casting per la selezione delle nuove aspiranti protagoniste a Città Sant’Angelo

Sabato 18 maggio al PalaModa del centro Ibisco di Città Sant’Angelo si svolgerà il primo casting di Miss Adriatico 2024, per la selezione gratuita delle nuove aspiranti protagoniste delle passerelle estive. Inizio alle ore 16.

Il concorso di bellezza internazionale, giunto alla 48esima edizione, è l’unico nel settore moda a essere patrocinato e riconosciuto dal consiglio regionale.

Le ragazze che parteciperanno avranno una buona occasione per mettersi in mostra e farsi strada nel mondo della moda e dello spettacolo.

Tra loro Angela Costigliola, per dieci lunghi anni indossatrice professionista della Jenny International uscita proprio dalle selezioni di Miss Adriatico, così come Diana Axenova, ragazza di origini russe inserita in fascia A con numerose presenze collezionate sulle prestigiose passerelle di Milano, Parigi e New York, per continuare poi con Morena Gentile, attrice e produttrice cinematografica della Mg Production di Roma.

Damigella d'onore della rassegna sarà la modella Silvia Severo Miss Adriatico 2023, reduce da lavori pubblicitari per le reti Mediaset e da cortometraggi cinematografici e lo staff dell'agenzia Promozione Spettacoli, esclusivista dell'evento.

"Apriamo finalmente i battenti per una nuova stagione che si preannuncia molto interessante - ha spiegato l'artista Maurizio Tocco, ospite e perno della macchina organizzativa - invitiamo tutte le belle ragazze ad iscriversi liberamente, info 337.917111, dal momento che a fine tour ci sarà anche una vacanza da trascorrere insieme alle famiglie di chi seguirà il tour".