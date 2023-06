Prende il via l'edizione 2023 del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico

Tutto pronto per l'edizione 2023 del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 15 giugno alle ore 21 sulla terrazza del Mc Donald's sul lungomare di Pescara.

La manifestazione è patrocinata dal consiglio regionale e sarà ripresa dalle telecamere di Rete 8, in diretta streaming sul sito missadriatico.it e con iscrizioni ancora aperte e gratuite per le ragazze interessate.

Un tour giunto alla 47esima edizione, tra i più longevi d'Italia, che sarà dedicato al ricordo di due persone speciali come il campione internazionale di tennis paralimpico Andrea Silvestrone e la fotoreporter Vania D'Anastasio, scomparsi prematuramente e molto legati al concorso di bellezza che ha lanciato tante ragazze nel mondo dello spettacolo e della televisione. Sono previste più di venti serate in giro per l'Abruzzo con centinaia di ragazze che calcheranno le passerelle coordinate dalla coreografa Roberta Mezzanotte. Cantanti del Festival della Melodia, e non solo, balletti e cabarettisti di primo piano animeranno gli appuntamenti di una rassegna che per certi versi ha raccontato la storia del territorio.

«È tutto pronto», spiega l'art director Maurizio Tocco, «ci sono tutte le premesse per assistere a una stagione molto interessante nel ricordo di due persone molto care che ricorderemo a dovere e che purtroppo non ci sono più».