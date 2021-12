Misericordia e vigili del fuoco donano elmetti di cioccolata ai piccoli pazienti di Chirurgia pediatrica dell'ospedale

Un dono speciale per rendere meno triste il capodanno dei bambini ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Questa mattina 30 dicembre sono stati consegnati 25 elmetti di cioccolata che riproducono quelli utilizzati dai vigili del fuoco in servizio, ai piccoli pazienti del reparto dell'Uoc diretto da Gabriele Lisi, alla presenza anche del chirurgo Antonello Persico, della governatrice della Misericordia di Pescara Cristina D'Angelo che ha ideato l'iniziativa assieme ai volontari e ai vigili del fuoco di Montesilvano. La stessa D'Angelo ha spiegato che l'idea è arrivata da due volontari vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano Omar D’Antonio e Gilberto De Sanctis, che hanno provveduto alla realizzazione dei caschetti, ispirati al copricapo che i vigili indossano durante il servizio. A quel punto ci si è affidati ad un mastro cioccolatiere per la riproduzione dei caschetti chiedendo ai volontari della Misericordia di affiancarli nella consegna in ospedale:

"Un gesto simbolico, il nostro, con il quale abbiamo voluto dire insieme grazie a tutto il reparto diretto dal dottor Lisi per il lavoro svolto ogni giorno, lavoro divenuto ancora più difficile nei due anni del Covid che hanno imposto restrizioni e attenzioni moltiplicate da parte del personale nei confronti dei baby pazienti, e dunque per l’umanità dimostrata durante questo periodo difficile per tutti, e ancor di più per i più piccoli. Infine abbiamo voluto testimoniare in modo tangibile la nostra solidarietà attraverso un gesto gentile per i bambini che dovranno passare l’ultimo dell’anno in ospedale, dove comunque potranno contare su una straordinaria squadra di sanitari che sapranno non solo curare i malanni del corpo, ma anche trovare il modo per rendere meno tristi le giornate di festa”.