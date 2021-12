"Video chi ama Babbo Natale", l'iniziativa della Misericordia

Si chiama "Video chi ama Babbo Natale" ed è il progetto dei volontari della Misericordia di Pescara.

L'associazione quest’anno, dato il proseguire della pandemia, ha organizzato il Natale pensando alla sicurezza delle persone e sopratutto dei più piccoli.

Il progetto è stato ideato e realizzato già nello scorso anno, in piena pandemia, con l'obiettivo di assicurare un momento di serenità a tutti quei bambini delle case famiglia della zona pescarese e anche a cittadini che vogliono prenotare il loro appuntamento.

Il progetto, commenta il governatore Cristina D'Angelo, ha avuto un enorme successo, in quanto abbiamo raggiunto il limite massimo delle prenotazioni per tutta la giornata del 23 dicembre: per la Misericordia strappare un sorriso ai bambini rappresenta una missione importante da portare a termine ad ogni Natale, e grazie ai social network quest’anno riusciamo ad essere presenti, se pur a distanza, in tutta sicurezza. Una stupenda iniziativa sociale e umanitaria che ci permette di arrivare nelle case delle famiglie intrattenendo i bambini meno fortunati.