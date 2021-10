Donata alla Misericordia di Pescara una sedia portantina grazie alla raccolta di tappi in plastica

Grazie alla raccolta di quindici quintali di tappi in plastica, è stata donata alla Misericordia di Pescara una sedia portantina. Il bel gesto è stato compiuto da "nonno-tappo" ovvero il volontario Guido Di Carlo, con il volontario John Alfonso Mikos e con la collaborazione della casa circondariale femminile di Chieti. Il governatore della Misericordia Cristina D'Angelo, nel ringraziare per la preziosa donazione, ha ricordato come l'associazione sia impegnata da oltre 30 anni in decine di attività di solidarietà e supporto del territorio, sia sotto il profilo sanitario che come attività di soccorso e assistenza al singolo utente.

"Tra i nostri volontari possiamo contare sull’attivismo di Guido Di Carlo, affettuosamente ribattezzato da tutti come ‘nonno-tappo’ impegnato da anni nella raccolta e riciclo di tappi in plastica che, anziché essere gettati tra i rifiuti, possono essere utilmente impiegati e venduti per la raccolta di piccole somme, che però ogni anno ci permettono di fare donazioni di grande utilità e di grande significato spalmate un po’ su tutta la regione, con particolare attenzione su Pescara e la sua provincia, acquistando oggetti, strumenti, attrezzature che possono essere utili per le nostre strutture sanitarie o anche per le scuole, per gli impianti sportivi, sicuramente una goccia in un oceano di necessità, ma goccia dopo goccia comunque garantiamo aiuti concreti.

E su questa raccolta, nonno-tappo è riuscito negli anni a creare una rete straordinaria di solidarietà che oggi vede impegnate altre associazioni, come pure privati che ogni anno contribuiscono alla raccolta, una rete che non si è fermata neanche durante il Covid. Con tanti quintali di tappi, negli anni scorsi, abbiamo comprato sedie a rotelle che abbiamo donato a tanti reparti dell’ospedale civile di Pescara, tra cui il pronto soccorso, la nefrologia-dialisi e lo stesso hospice, al ‘Mazzini’ di Teramo, ad alcune strutture private di lungodegenza, ma abbiamo anche comprato defibrillatori donati, di volta in volta, a scuole che ne hanno manifestato l’esigenza o ad associazioni sportive."

Ad aprile, ha proseguito il governatore, con i ricavi dei tappi è stato acquistato un traslatore, dispositivo fondamentale per trattare i pazienti che necessitano di grande attenzione spostando il malato da una barella o un letto a

un altro senza dover scendere o essere sottoposto a troppi movimenti e ora viene utilizzata nell'hospice "‘Le Bouganville" dell’Ospedale civile di Pescara, dove sono ricoverati pazienti che necessitano in modo particolare di attenzione, tranquillità e massima assistenza anche nelle minime attività quotidiane.