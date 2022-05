La Misercordia di Pescara dona una carrozzina all'ospedale di Teramo

La Misericordia di Pescara ha donato una carrozzina alla Uoc (unità operativa complessa) di Cardiologia dell’ospedale di Teramo.

La breve e informale cerimonia si è svolta nella mattinata di ieri, mercoledì 25 giugno.

Il direttore generale Maurizio Di Giosia ha ricevuto il dono dalle mani del governatore della Misericordia di Pescara, Cristina D’Angelo.

«Gesti come questo sono molto importanti per tutti noi. Ci testimoniano l’attenzione, la vicinanza della società civile e del mondo del volontariato. Un’attenzione che è importante non solo perché ci aiuta fattivamente nelle necessità quotidiane, ma è anche da stimolo alla nostra azione per fare di più e meglio. Tutto questo, alla fine, si traduce in un impegno corale, in un circolo virtuoso a beneficio del paziente e della qualità dell’assistenza sanitaria nelle nostre strutture. Per questo non posso che ringraziare la Misericordi», afferma il direttore Di Giosia.

«Questa donazione fa parte del progetto “Nonno tappi” ideato anni fa da Guido Di Carlo e supportato da Alfonso Di Francesco», aggiunge il governatore D’Angelo, «grazie alla raccolta di tappi, che poi vengono riciclati, abbiamo ottenuto fondi che ci hanno permesso di fare diverse donazioni alla Asl di Pescara. Oggi il contributo lo diamo all’ospedale di Teramo, grazie a una Oss nostra iscritta che lavora qui, Tania Ciavattella. Non sarà l’unica donazione alla Asl di Teramo, prevediamo di farne altre: è il nostro modo per aiutare le aziende sanitarie».