La Misericordia dona a Paola Mastrangelo un pulmino per il trasporto dei disabili

Il consiglio direttivo e l’assemblea della Misericordia hanno deliberato la donazione di un pulmino per il trasporto dei pazienti disabili a Paola Mastrangelo. Lo ha ufficializzato il governatore Cristina D’Angelo rendendo note le decisioni della Confraternita. Nel corso della prossima settimana verrà formalizzato il provvedimento dinanzi al notaio per consegnare ufficialmente le chiavi ai tutori della paziente “e porre fine all’intera vicenda”. Tutto nasce, infatti, da una querelle che è sorta in queste ultime settimane intorno al pulmino, acquistato anni fa dalla Misericordia con i fondi appositamente raccolti durante uno spettacolo di beneficenza, e che da quel momento l’associazione ha utilizzato per il trasporto dei diversamente abili durante i servizi di accompagnamento.

“Il direttivo - spiega D’Angelo - ha convocato nei giorni scorsi l’assemblea dei soci, che ha deliberato di donare quello stesso pulmino alla signora Mastrangelo, paziente affetta da Sla. Sappiamo che la stessa signora Mastrangelo, informata del deliberato, ha chiesto che la donazione avvenisse in favore della sezione di Spoltore della Croce Rossa Italiana, ma il presidente della Cri Spoltore, a sua volta, dopo diverse Pec e contatti, ci ha informati che il pulmino dovrà essere donato alla Mastrangelo che a sua volta lo donerà alla Cri di Spoltore, instaurando dunque un rapporto diretto con l’associazione che diventerà proprietaria del mezzo e potrà disporne come riterrà opportuno. Ovviamente i tutori o la stessa Mastrangelo saranno chiamati a intervenire dinanzi al notaio per l’accettazione della donazione e per le procedure inerenti al passaggio di proprietà del mezzo e della relativa documentazione”.