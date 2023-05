Il doppiatore di Rio ("La casa di Carta") nel nuovo album di Patrizio Santo

È uscito da poco "1994", il nuovo album di Patrizio Santo. Il videoclip del singolo estratto dal disco è disponibile in anteprima su Mediaset Infinity, ma a rendere il tutto originale è stato il featuring di Mirko Cannella nel brano "Da soli in un motel". Il noto doppiatore e attore ha reso il brano magico, unendo il mondo della musica a quello del cinema.

Mirko, infatti, ha doppiato numerosi personaggi di serie tv, tra cui Rio de "La casa di Carta", Billy in "Strange Things", Jughead Jones in "Riverdale" e tanti altri. Lo troviamo anche in serie animate, film d'animazione, telenovelas, film, videogiochi e persino in veste di attore in alcuni spettacoli teatrali. Il brano è disponibile in tutti i digital store.

Patrizio Santo nasce in un quartiere periferico di Pescara il 13 maggio 1994 ed è cantautore e musicista. Si avvicina al mondo della musica tra i banchi di scuola, grazie ad un suo professore che lo invita a partecipare ad un concorso musicale scolastico. Da lì inizia un percorso di studi musicali e di recitazione. Nel 2014 incontra Francesco Altobelli e dà vita al suo primo singolo “Slegami” arrangiato da Francesco Musacco, pubblicato e distribuito da Ondesonore Records, con il quale entra a far parte tra i 60 selezionati per Sanremo Giovani. Durante il suo percorso artistico conosce Fabrizio Brocchieri, che lo invoglia a intraprendere un percorso di scrittura, ed è proprio grazie a lui che inizia a scrivere i suoi primi brani.

Patrizio pubblica diversi singoli, prendendo parte a molti progetti, esibizioni live e collaborazioni. Nel 2018 riceve un grande riconoscimento da Mina, che pubblica su tutti i suoi canali una reinterpretazione di Patrizio del suo brano "Troppe Note". A fine 2018 apre il concerto di Capodanno di J-Ax a Pescara. Nel 2019 pubblica il singolo "Non ci ferma nessuno", cantato con Luca Abete, che diventa sigla ufficiale del tour motivazionale dell’inviato di Striscia la Notizia. Nell'estate dello stesso anno partecipa al Deejay On Stage di Radio Deejay a Riccione presentato da Rudy Zerbi, riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica, e acquisendo una ricca fan-base.

Sempre nello stesso anno rientra nuovamente a far parte dei 60 selezionati per Sanremo Giovani, con il brano "L'estate a dicembre" scritto e prodotto insieme al compositore Emilio Munda. Nell’agosto 2020 torna nuovamente sul palco del Deejay On Stage a Riccione. Oggi Patrizio continua il suo percorso discografico alla ricerca di nuove sonorità e stili, e proprio per questo nel 2021 entra a far parte nel roster artisti di Incisi Records, etichetta discografica che lo seguirà per i suoi futuri progetti.