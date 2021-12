Il pescarese Mirco Salerni vince il "Premio speciale Città di Milano". Il cantautore ha portato a casa uno dei riconoscimenti più ambiti del Festival "Rock Targato Italia", contest che vanta la partecipazione in passato di grandi artisti come Ligabue, Timoria e Litfiba:

"È un premio molto importante", dice Salerni , "perchè mi vedrà impegnato in alcuni live nelle location milanesi scelte dall'organizzazione e il mio brano sarà inserito nella compilation di Rock Targato Italia con distribuzione nazionale".

"Sono contento - continua Salerni - perché questo premio viene conferito in base all'indice di gradimento del pubblico ed è ciò per cui ho lavorato tutta la vita. Non ho mai dato peso alle possibilità di successo che si sono presentate nel mio percorso artistico; ciò a cui ho dato sempre molta importanza è la comunicazione diretta con il pubblico, quindi ringrazio tutti coloro che hanno segnalato positivamente i miei brani".

Salerni ha dovuto proporre ben quattro brani inediti: "Festa", "Sto pensando che", "0/0/2020" e infine l'ultimo singolo "Scivolerai leggera", con cui si è giocato la finalissima nazionale aggiudicandosi uno dei 3 premi in palio.