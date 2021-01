Mirco Salerni presenta il suo singolo solista: "Scivolerai leggera"

Mirco Salerni presenta il suo singolo solista: "Scivolerai leggera"

Il brano uscirà a breve e il cantante pescarese lo descrive così: "Sarà una canzone fragile e potente. Come la donna". Come è nata 'Scivolerai leggera'? "L'ho scritta una mattina, parlando con me stesso nel silenzio dei miei pensieri"