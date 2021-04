Esce il 23 aprile "Scivolerai leggera", il nuovo singolo di Mirco Salerni

Verrà pubblicata il 23 aprile su tutte le piattaforme online "Scivolerai leggera", la nuova canzone di Mirco Salerni. Il rocker, già leader dei Kom, spiega che "sarebbe stato bello poterla cantare dal vivo ed è per questo che ho voluto attendere così tanto. Purtroppo non è possibile, ma sento ugualmente i miei fans vicini a me".

Il videoclip del singolo sarà disponibile su YouTube nello stesso giorno dell'uscita, mentre sul sito Internet www.mircosalerni.it sarà possibile acquistare il cd e il merchandising con 10 prodotti personalizzati.

"C'è una frase della canzone - racconta Salerni - che incoraggia ogni individuo ad amare se stesso quanto più si può: essere non è una scelta e la diversità è un pregiudizio che offende l'evoluzione umana. Questo è il mio omaggio a tutte le forme dell'essere donna. Spero che mia figlia Giorgia cresca senza pregiudizi e sia libera di godersi il mondo nel rispetto di ogni individuo".

Per quanto riguarda il video che accompagnerà "Scivolerai leggera", Salerni svela che "sarà un susseguirsi di immagini ed emozioni diverse, una mitraglia di colori e passaggi veloci che descriveranno il brano frase per frase. Sono stati eseguiti 24 cambi di abito, 9 tipologie di trucco, 7 acconciature diverse e 11 ore e 30 minuti di riprese. Un lavoro oltre il limite di sopportazione umana. Ringrazio tutta la produzione al seguito, sempre con il sorriso fino alla fine, a dimostrazione che quando si ama il proprio lavoro non esistono fame e stanchezza, non esiste la parola "non si può fare" e soprattutto si ha ben chiara l'idea dei ruoli. È stata portata a termine ogni virgola del copione e lo è stato fatto a tutti i costi, rispettando l'idea dell'artista e il messaggio che voleva esternare. Sono molto soddisfatto e anche molto orgoglioso".