MioDottore Awards 2024: premiato anche un medico del Pescarese, l’unico in Abruzzo

Sono 43 i medici italiani più stimati da colleghi e pazienti in tutta Italia sulla piattaforma MioDottore, parte integrante del gruppo DocPlanner e leader nella prenotazione online di visite mediche.

Lo scorso 3 giugno, alla Centrale Montemartini di Roma, si è tenuto l’evento evento "MioDottore Awards 2024 - Innovazione, Sostenibilità e Leadership della professione medica" e, in questa occasione sono stati premiati i migliori medici per settore.

Tra questi anche uno del Pescarese, l’unico in Abruzzo a portarsi a casa il riconoscimento. Si tratta del dottore Carmine Di Carlo, di Spoltore, specializzato nella terapia del dolore.

Il premio ha evidenziato una distribuzione geografica dell'eccellenza medica, con il Lazio che si conferma come la regione con il più alto numero di medici premiati (25%). A pari merito in seconda posizione la Puglia e la Sicilia con 6 vincitori cada regione, al terzo posto si collocano la Sardegna e la Lombardia, con rispettivamente 4 premiati. Come pare chiaro dai risultati, quest'anno si è assistito a una marcata ascesa delle competenze mediche riconosciute provenienti dal Sud Italia, che rappresenta il 49% dei vincitori, un balzo in avanti che riflette il crescente riconoscimento delle capacità professionali nelle regioni meridionali. A livello nazionale, il Centro segue con un rispettabile 32%, mentre il Nord si attesta al 19%. Tra le province, Roma si distingue con 11 medici premiati, consolidando il suo ruolo di capitale della medicina di eccellenza in Italia. Seguono Bari con 5 e le province di Milano, Cagliari e Palermo, ognuna con 3 professionisti riconosciuti.

Tutti i vincitori di MioDottore Awards 2024 – in ordine di specializzazione: