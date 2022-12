Il ministro della Salute Schillaci sarà nell'ospedale di Popoli per inaugurare il primo centro regionale del risveglio

È prevista anche la presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, all'inaugurazione del primo centro regionale del risveglio e di riabilitazione del coma per pazienti che hanno subìto incidenti, trauma cranici, emorragie cerebrali e rotture di aneurisma cerebrale etc. nell'ospedale di Popoli.

Il taglio del nastro, come informano dalla Asl di Pescara, è in programma sabato 10 dicembre.

Le persone con grave cerebrolesione acquisita (Gca) presentano bisogni complessi clinico-assistenziali, riabilitativi e sociali per rispondere ai quali, in modo appropriato, tempestivo, è necessaria una rete di servizi che garantisca la presa in carico globale e la definizione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale integrato.

«Ulteriori dettagli sulla visita del ministro della Salute saranno forniti nei prossimi giorni», dicono dall'azienda sanitaria locale.