Il ministro Roccella in città per le celebrazione della Festa della liberazione della prefettura

Sarà presente anche il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella alla cerimonia istituzionale prevista per martedì 25 aprile a Pescara in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione. Presente il prefetto Giancarlo Di Vincenzo oltre alle massime autorità civili, religiose e militari, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, agli studenti degli Istituti scolastici cittadini e ovviamente alla cittadinanza. Appuntamento in piazza Garibaldi dalle ore 10.

La celebrazione avrà inizio con lo schieramento del reparto d'onore e il rito dell'alzabandiera. Dopo la benedizione della corona di alloro da parte del cappellano militare della direzione marittima, don Antonio Zimbone, e la successiva resa degli onori ai caduti di tutte le guerre con la deposizione della corona innanzi al monumento ai caduti. Seguirà il saluto del sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, al termine ci sarà la lettura dei messaggi istituzionali e, a conclusione, sarà recitata la “Preghiera per i Caduti”.

Per le scuole cittadine, saranno presenti gli studenti del liceo classico D'Annunzio, dell'istituto tecnico Acerbo, del liceo scientifico Da Vinci, del liceo scientifico Galilei e dell'istituto alberghiero De Cecco, che esporranno brevi riflessioni sul significato della ricorrenza.