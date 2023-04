La ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli visiterà l'associazione pescarese Diversuguali

La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà a Pescara martedì 4 aprile.

Il programma prevede una visita nel centro diurno dell'associazione Diversuguali in via Tavo alle ore 13.

La Locatelli sarà presente in Abruzzo per alcuni incontri istituzionali.

E nella nostra città incontrerà la presidente Gianna Camplone, i ragazzi dell’associazione, le loro famiglie e gli operatori del centro. Come rimarcano da Diversuguali «è una importante occasione per far conoscere alla ministra una realtà che opera da anni nel territorio e mette in campo ogni azione possibile volta a promuovere l’inclusione e l’autonomia dei diversamente abili, ai fini di una migliore qualità di vita».