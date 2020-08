Migranti, anche il sindaco di Moscufo sarà ascoltato nella seduta straordinaria della commissione speciale

Sarà presente anche il sindaco di Moscufo De Collibus all'incontro che si terrà domani per la seduta straordinaria della commissione consiliare speciale del consiglio regionale sul fenomeno immigratorio e lavoro sommerso. Appuntamento alle 10 nell'aula consiliare "Spagnoli" dell'Emiciclo all'Aquila.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno presenti anche gli altri sindaci che nel territorio comunale hanno dei cas dove sono ospitati migranti, ovvero L'aquila, Civita d'Antino (L'Aquila), Canistro (L'Aquila), Gissi (Chieti), Civitella del Tronto. La convocazione arriva a seguito delle polemiche sollevate per l'alto numero di migranti positivi al Covid registrati nelle ultime ore nelle strutture, con il rischio che possano nascere nuovi focolai sul territorio regionale. La giunta Marsilio, con il presidente e l'assessore Verì, ha duramente attaccato il Governo parlando di una scelta irresponsabile ed in particolare l'assessore regionale alla sanità ha spiegato che il 30% degli ospiti è positivi al Coronavirus e che andrebbero effettuati i tamponi allo sbarco sulle coste italiane, in quanto il semplice test sierologico non è sufficiente.