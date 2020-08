Altri cinque migranti positivi al coronavirus nel cas di Moscufo

Altri migranti affetti da Covid 19 nel cas di Moscufo. È quanto emerso a seguito degli ultimi controlli sanitari, secondo cui i tamponi effettuati sul personale di servizio continuano ad essere negativi, mentre da quelli effettuati sui migranti risultano ulteriori 5 casi positivi. Ora i migranti con coronavirus sono in tutto 12.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha quindi individuato alcune misure per garantire l’isolamento degli altri immigrati risultati positivi, confermando che “tutte le misure adottate sono idonee a garantire la prosecuzione dell’isolamento fiduciario e della sorveglianza sanitaria dei migranti in appartamenti appositamente individuati all’interno della struttura”, come si legge in una nota della Prefettura. Sempre il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha assicurato che continuerà il monitoraggio della situazione sanitaria, garantito fin dall’arrivo degli immigrati nella provincia di Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’esito di un’attenta disamina è pertanto emerso che “un eventuale spostamento dei migranti potrebbe costituire un rischio per la popolazione civile di Moscufo, in quanto la situazione attuale, considerato il confinamento del contagio, ne garantisce la sicurezza”. Grazie all’ingente presidio di sicurezza assicurato dalle forze di polizia, che proseguirà h24 anche nei prossimi giorni, nessun immigrato si è allontanato dalla struttura o ha avuto contatti con la popolazione locale.