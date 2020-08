Sui migranti in arrivo a Moscufo parla il prefetto di Pescara:"Priorità è la salute e sicurezza di tutti"

Massima attenzione e priorità per la salute dei cittadini di Moscufo, dei pescaresi e dei migranti stessi. Lo ha detto il prefetto di Pescara Di Vincenzo, intervenuto a margine del vertice che si è tenuto ieri 31 luglio a Pescara per discutere del trasferimento di 50 migranti in una struttura di Moscufo.

Migranti che, come spiega il prefetto, non avranno contatti con la popolazione dei 14 giorni di isolamento fiduciario e sanitario per il Coronavirus, e che saranno monitorati costantemente dalle forze dell'ordine. La metà sono minori, il resto nuclei familiari. La struttura verrà gradualmente poi liberata al termine della quarantena.

Un ringraziamento va esteso alla protezione civile regionale per il supporto tecnico-organizzativo e alla locale Asl per la tempestivita' con la quale verranno effettuati i dovuti controlli nei confronti degli immigrati, peraltro gia' sottoposti, con esito negativo, ai test sierologici

Presenti alla riunione il questore Francesco Guglielmo Misiti, il comandante provinciale della guardia di finanza Vincenzo Grisorio, il comandante del reparto operativo provinciale dei carabinieri Gaetano La Rocca, il sindaco di Moscufo Claudio De Collibus, il responsabile del dipartimento di protezione civile della Regione Abruzzo Gabriella Ragni e la responsabile del servizio di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica della Asl di Pescara Graziella Soldato.