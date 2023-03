In arrivo in Abruzzo alcuni dei nuovi migranti sbarcati a Reggio Calabria

In arrivo in Abruzzo a bordo dei pullman alcuni dei nuovi migranti sbarcati nel porto di Reggio Calabria ieri mattina, mercoledì 15 marzo.

Le operazioni di sbarco hanno riguardato 592 migranti, approdati con la nave Umberto Diciotti della guardia costiera, come riferisce ReggioToday.it.

Sono persone che arrivano dall'hotspot al collasso dell'isola di Lampedusa.

Tra di essi ci sono 148 componenti di nuclei familiari, 22 donne e 422 uomini. Questi Paesi di provenienza: Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Etiopia, Nigeria, Liberia, Senegal, Tunisia, Egitto e Siria. Dopo la prima accoglienza, coordinata dalla prefettura, diversi pullman hanno provveduto a trasferire i migranti in Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Campania e Calabria secondo il piano di riparto predisposto dal ministero dell'Interno.