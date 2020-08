Ha trovato una famiglia il micio recuperato sul ciglio della strada con una zampetta offesa [FOTO]

Ha trovato finalmente una famiglia il micio che a metà giugno era stato recuperato sul ciglio della strada con una zampetta offesa. Il gattino, un maschio di appena due mesi, era stato tratto in salvo dai carabinieri forestali di Farindola.

Pur essendo completamente autonomo e non necessitando di alcuna accortezza in particolare, aveva perso l’uso del braccino destro in seguito a un incidente stradale. Ad adottarlo e a dargli una casa è stata una signora di Modena, volontaria animalista. Una storia a lieto fine, insomma, per la gioia di tutti noi.