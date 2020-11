Mici cercano una casa, aiutiamoli a trovare la loro famiglia [FOTO]

Mici cercano una casa, aiutiamoli a trovare la loro famiglia. Sono due maschi di 3 anni circa, già sterilizzati, e una femmina di cinque mesi. Sono stati abbandonati mesi fa da qualcuno davanti a casa di una signora, che li ha accolti nel suo giardino e li ha sfamati fino ad adesso.

La donna ha anche provveduto a sterilizzare i maschi (la femmina no, perché non ha ancora l'età giusta). Sono docili e abituati anche in casa. La femmina, in particolare, sta quasi solo in casa. Purtroppo la convivenza con i cani della signora non è buona, e come se non bastasse i gatti continuano ad attraversare pericolosamente la strada ogni volta che vengono attaccati dai cani.

Suo malgrado, quindi, per il bene di questi felini, la signora deve trovare loro un'altra sistemazione, possibilmente da parte di chi li accudirà in un luogo sicuro e con cani che siano compatibili con i gatti. I mici si trovano in provincia di Pescara. Per informazioni: 380/3406858.