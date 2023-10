Nella facoltà di Economia dell'università "d'Annunzio" uno tra i più giovani laureati d'Italia

Uno studente della facoltà di Economia e Informatica per l'Impresa dell'università "G.d'Annunzio" di Pescara è uno tra i più giovani laureati in una triennale d’Italia.

È Michele Palma di Polla della provincia di Salerno.

Ha concluso il suo percorso triennale in soli due anni accademici, e a soli vent'anni, con votazione di 110 su 110 e lode.

È stato dichiarato dai docenti presenti il più giovane laureato ad una triennale in Italia. È lo stesso giovane laureato a farci sapere della bella notizia: «Desidererei rendervi partecipi di un’occasione che rappresenta il culmine di un arduo percorso affrontato e al quale, io reputo, possa essere motivo di orgoglio per il territorio pescarese. Appassionato al mondo economico e di quello informatico, sono stato attratto da un singolare corso di laurea triennale in Economia e Informatica per l’Impresa nell’università G. d’Annunzio di Pescara. Tale percorso triennale, attualmente offerto sul panorama nazionale in modo esclusivo dall’università d’Annunzio. Spinto dalla passione e dai risultati raggiunti in tale percorso universitario, ho anticipato gli esami degli anni successivi, esplorando le discipline di mio interesse. L’università vista la mia carriera, le votazioni conseguite nei vari esami e la vasta sete di conoscenza, ha deliberato eccezionalmente, per mezzo del senato accademico, una deroga alla durata della mia carriera universitaria, permettendomi, di conseguire il titolo con anticipo. Mi sono così laureato il 5 ottobre 2023, a soli vent'anni concludendo il mio percorso in soli due anni. Dopo questo mio percorso all'università d'Annunzio, proseguirò i miei studi all'università Bocconi di Milano».