Michele Fazio presenta il suo nuovo singolo: "Mai"

Il cantautore montesilvanese Michele Fazio torna sulla scena discografica per presentare il suo nuovo singolo "Mai". Il brano, prodotto dal Ninety Studio per Artist First, arriva dopo i positivi riscontri ottenuti con "Restiamo noi" e "Solo tu", e vede la collaborazione del talentuoso violinista Stefano Camilli, anch'egli originario di Montesilvano. Il relativo videoclip è già disponibile su YouTube ed è stato girato tra i paesaggi abruzzesi dal regista Marco D'Andragora, molto apprezzato a livello nazionale per i suoi lavori di grande professionalità. Aiuto regia e fotografa di scena è Alessandra Partenza.

Michele Fazio, di appena 24 anni, ha pubblicato questa canzone sulla nota piattaforma di streaming musicale Spotify e su tutti i digital stores "dopo quasi un anno di intensa scrittura e di vari progetti in corso", come informa una nota. Il brano, aggiunge il comunicato, "è un turbinio di emozioni e di vari accadimenti, porte in faccia, cadute, riprese, mancanze, un inno a credere sempre nei propri sogni ma con i piedi per terra, facendolo con costanza, umiltà e dedizione, compiendo errori, come tutti fanno, ma cercando di ripartire con maggiori consapevolezze e trovando il "buono" da una sconfitta".

Con il precedente singolo “Restiamo noi”, invece, Michele aveva voluto raccontare una storia conclusa, immaginando di tornare indietro nel tempo per capire gli errori commessi. Contemporaneamente l'artista aveva anche lanciato, in piena pandemia, un’iniziativa in collaborazione con cinque ristoranti tra Montesilvano e Pescara per "darsi una mano, collaborare per contrastare le varie difficoltà che tutti abbiamo - aveva spiegato all'epoca Michele - Per me è stato molto importante portare la mia musica nelle case delle persone che non mi conoscono per fare un piccolo regalo".