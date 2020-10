Michele Fazio lancia il suo nuovo singolo "Restiamo noi" e promuove una bella iniziativa

Michele Fazio lancia il suo nuovo singolo "Restiamo noi". Il cantautore di Montesilvano torna dopo il precedente brano "Solo tu" e racconta di una storia conclusa immaginando di tornare indietro nel tempo per capire gli errori commessi.

La canzone è stata prodotta da Flavio De Carolis e, pensando al difficile momento che un po' tutti stiamo vivendo, Fazio ha voluto promuovere un’iniziativa in collaborazione con cinque ristoranti tra Montesilvano e Pescara: durante il weekend appena trascorso, sui cartoni delle consegne a domicilio e d’asporto sono stati attaccati alcuni adesivi che riportavano due righe scritte dall'artista insieme al qr code di “Restiamo noi”.

L'obiettivo? Presto detto: "Aiutarsi a vicenda, darsi una mano, collaborare per contrastare le varie difficoltà che tutti abbiamo - spiega Michele - Per me è stato molto importante portare la mia musica nelle case delle persone che non mi conoscono per fare un piccolo regalo".