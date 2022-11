Due ragazzi di Montesilvano e Silvi tra i 46 cantanti finalisti di Area Sanremo

Ci sono anche due giovani cantanti di Montesilvano e Silvi tra i 46 finalisti di Area Sanremo 2022.

Sono Michele Fazio di Montesilvano e Marcos Marcelli di Silvi di 25 e 23 anni, un duo che ha convinto la commissione giudicatrice e che li ha spinti nelle finali del 26 e 27 novembre, nelle quali si decideranno i quattro artisti che si esibiranno nella finale di Sanremo Giovani.

Michele e Marcos, hanno presentato, come da regolamento, due inediti, uno per superare le audizioni e uno per un’eventuale partecipazione a Sanremo 2023.

Non si conoscono i brani, chiaramente, ma, evidentemente, il pezzo è stato apprezzato. Grande gioia e soddisfazione per il duo Michele Fazio (cantautore) e Marcos Marcelli (compositore): «Un’esperienza fantastica Area Sanremo. La notizia di aver superato questa prima audizione, ci ha stravolto in positivo la giornata. Siamo un duo nato per caso, a una masterclass di scrittura musicale. Ci siamo trovati subito e abbiamo deciso di partecipare ad Area Sanremo. Ringraziamo Flavio De Carolis, che conosciamo da anni, perché insieme a lui, abbiamo creato i due brani che abbiamo portato alle audizioni. Solo andare a Sanremo, vedere l’Ariston e cantare nel Palafiori di corso Garibaldi, è stata un’emozione straordinaria. Siamo gli unici abruzzesi e, ora più che mai, porteremo l’Abruzzo con orgoglio su quel palco. Piedi per terra ma con una voglia matta di andare avanti».